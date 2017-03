D-day voor Bombardier in Brugge

Tijdens de Europese ondernemingsraad in Belfast worden de krijtlijnen uitgezet. Een eerste inkijk leerde de vakbonden dat er gevreesd moet worden voor de helft van de 500 jobs.

Na lang aandringen kregen de vakbonden eind januari een beknopt overzicht van de mogelijke impact van de tweede herstructureringsgolf op de Brugse vestiging. De Europese directie schetste een niet al te rooskleurig beeld. Drie zaken kwamen naar voren. De Brugse vestiging zou op korte termijn aangestuurd kunnen worden vanuit de vestiging in het Franse Crespin. Kaderleden en diensten zouden in deze operatie uit Brugge verdwijnen, wat neerkomt op een jobverlies van ongeveer 120 bedienden. Daarnaast zou er ook gesneden worden in de productieactiviteiten. Zo zouden de las- en schilderactiviteiten opgegeven worden, waardoor Bombardier Brugge niet langer kan instaan voor de volledige assemblage van de trein- en tramstellen. Als laatste punt wil Bombardier ook af van een deel van het eigendom. Zo zou de site ongeveer gehalveerd worden. Als al deze plannen uitgevoerd worden bestaat de kans dat 250 personeelsleden moeten uitkijken naar een andere job.

Dit leidde de voorbije weken tot heel wat ongerustheid bij het personeel. Het werk werd zelfs even neergelegd. De vakbonden kregen wel de steun van Vlaamse en federale regering die de voorbije weken in gesprek gingen met de vakbondsdelegaties van het bedrijf.

Volgens de vakbonden staat of valt alles met enkele bestellingen. Die zijn nodig om het orderboek te vullen en het bestaansrecht van het bedrijf te verzekeren. Zo wordt er vooral gekeken naar het order van De Lijn voor de bouw van 167 trams. Dat leek naar het Spaanse CAF te gaan tot de raad van state dat order een halt toe riep. Bombardier hoopt alsnog die bestelling binnen te halen. De bonden hoopten op duidelijkheid voor 27 februari, voor de start van de ondernemingsraad. Die duidelijkheid is er niet gekomen, waardoor Brugge minder gewicht in de weegschaal kan leggen in Belfast.

Ook het order van M7-treinstellen van de NMBS kwam de jongste weken op losse schroeven te staan. Bombardier Brugge zou instaan voor de volledige assemblage, maar de Europese top veranderde de jongste weken van gedachten, ondanks een eerder akkoord.

Om 11.30 uur geven de vakbonden tekst en uitleg bij de beslissingen die zijn gevallen op de Europese ondernemingsraad van het Canadees concern.

