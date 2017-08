Carrefour levert als eerste in West-Vlaanderen boodschappen aan huis

Voor middernacht bestellen en de volgende avond aan huis geleverd. Het kan al veel langer voor boeken, films, schoenen en kleren, maar sinds vandaag kan je bij Carrefour ook je dagelijkse boodschappen op die manier afhandelen. "Wij zijn de eerste en voorlopige enige supermarkt die een dergelijk systeem in West-Vlaanderen uitrollen", verduidelijkt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve. "We gingen hiervoor in zee met PostNL België en bedienen de volledige provincie, tot in de verste uithoeken."

Hoe werkt het online boodschappen doen eigenlijk concreet? "De klant gaat via www.carrefour.eu of rechtstreeks via www.drive.be na wat hij of zij graag in zijn winkelmandje ziet eindigen. Daarna kan je kiezen om ofwel je boodschappen in één van de 150 afhaalpunten op te pikken ofwel alles klaar te laten maken door onze mensen en aan huis te laten leveren. Ongeacht de locatie kan je dan aangeven op welk moment tussen 17 en 22 uur de bestelde goederen moeten aankomen."

De dienst loopt voorlopig enkel van maandag tot vrijdag. Bestellen kan tot 23.59 uur om daags nadien te laten bezorgen.

BoodschappenUber

Volgens Carrefour bestellen mensen vaak grotere volumes aan voeding. "We zien in andere provincies dat men vaak boodschappen voor meerdere dagen of zelfs een hele week ver gaat bestellen", stelt Baptiste van Outryve. De kost voor de levering bedraagt een kleine 15 euro, waarvan 9,95 euro naar PostNL gaat. "Maar wie voor meer dan 150 euro bestelt, ziet de 4,5 euro voorbereidingskosten wegvallen."

De dag zelf bestellen en meteen laten leveren, lukt voorlopig niet rechtstreeks, al test Carrefour momenteel wel een tweede project. "Je kan het eigenlijk best vergelijken met Uber", aldus de woordvoerder. "Privé-mensen halen met hun eigen wagen de goederen op in de winkel en bezorgen alles vlot bij je thuis."