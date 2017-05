Brugse Kudzu.be uitgeroepen tot meest milieuvriendelijke webwinkel van België

"Niet enkel zijn de producten die we in onze webshop aanbieden ecologisch, bij de werking van ons bedrijf houden we ook altijd rekening met de impact op het milieu en het klimaat", zegt medezaakvoerster Millie Hemelsoen.

In 2009 werd Kudzu.be opgericht door Millie Hemelsoen en Valentijn Vyvey. Onder de indruk van 'The Inconvenient Truth' en geïnspireerd door Low Impact Man Steven Vromman heeft het koppel naar eigen zeggen gaandeweg zijn levensstijl aangepast. "In onze zoektocht naar milieuvriendelijke alternatieven voor alledaagse producten stelden we vast dat er een behoorlijk aanbod was, maar dat dat dit moeilijk te verkrijgen viel", zegt Millie Hemelsoen. "Toen werkte ik nog bij een touroperator, maar ik vond de tijd rijp voor een carrièreswitch: Kudzu.be was geboren. Drie leegstaande slaapkamers werden ons bureau en onze voorraadruimte."

Vandaag werkt Kudzu vanuit een magazijn van 250 vierkante meter, gelegen in de Zandstraat 369 in Sint-Andries, een deelgemeente van Brugge. Ondertussen heeft voornoemd koppel twee medewerksters.

Kudzu.be verstuurt bestellingen in hergebruikte dozen, opgevuld met krantenpapier en dichtgeplakt met plakband van gerecycleerd papier. "We proberen bij elk aspect van onze werking een oplossing te zoeken met de minste impact op het milieu", schetst Valentijn Vyvey. "We weten dat dit bijzonder geapprecieerd wordt door onze milieubewuste klanten, maar blijkbaar kon dit aspect ook de vakjury van de BeCommerce Awards, voorgezeten door Nederlands pionier Durk Jan de Bruin, bekoren. Een hele eer voor ons."

De BeCommerce Awards worden jaarlijks geörganiseerd door BeCommerce, de Belgische vereniging van online handelaars. De twaalfde uitreiking vond gisterenavond plaats in het Koloniënpales in Tervuren in het bijzijn van meer dan driehonderd professionals uit de sector.

(svv)