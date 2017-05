Brugse Charlotte (23) wordt één maand CEO van Adecco

Meteen nadat ze in juni afstudeert als industrieel ingenieur bergt de Brugse Charlotte Belliard (23) haar boeken op en gaat ze meteen aan de slag als CEO van Adecco Belgium. Ook al loopt haar bewind na een maand af, de weg die ze aflegde om die ervaring mee te pikken is er niet minder om. Maar liefst 1.589 studenten zagen een CEO-functie wel zitten en stuurden hun kandidatuur op voor de wedstrijd van Adecco waarbij de winnaar een maand samen met de nationaal manager de touwtjes mag in handen nemen. "Omdat ik bijna afstudeer, was ik al wat aan het rondkijken welke kant ik na mijn studies wou uitgaan. Toen ik op de wedstrijd botste dacht ik meteen: dit is iets voor mij. Ik heb zoals het merendeel van mijn collega-sollicitanten geen marketing of managementachtergrond, maar ik denk dat dat net mijn sterkte was. Ik pakte de zaken vanuit een andere invalshoek aan en denk dat ik daarmee gescoord heb."

Uitdaging

Dat bevestigt manager Nico Reeskens. "Ze werd unaniem verkozen door onze 10-koppige jury en door de overgebleven kandidaten onder elkaar. Door haar ontypische profiel heeft ze een eigen kijk en aanpak die ze nog eens zeer sterk kan brengen." Wat er haar nu te wachten staat? Charlotte: "Een groots avontuur alvast, al is het voor mij ook nog een beetje een verrassing. Dat ik heel wat ga bijleren staat vast, maar eerst nog mijn laatste examenperiode tot een goed einde brengen. Gelukkig kan ik me nogal focussen." Straks wacht haar misschien een nog grotere uitdaging, want dan nemen de 49 winnaars wereldwijd het tegen elkaar op om het een maand te schoppen tot CEO van de groep wereldwijd. "Ik zal die wedstrijd met dezelfde ingesteldheid aanpakken: als ik me volledig smijt kan ik er nooit spijt van krijgen."

(DDM)