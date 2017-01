Brugse burgemeester krijgt een spade cadeau op Voka nieuwjaarsreceptie

Donderdagavond namen 600 ondernemers deel aan de Nieuwjaarsreceptie van Voka regio Brugge in La Brugeoise. Ludo Lievens kondigde aan dat Voka in september een project van duaal leren opstart in Brugge. Een Vlaamse primeur, waarbij hogeschoolstudenten hun diploma op de werkvloer van West-Vlaamse bedrijven zullen kunnen behalen.

De Brugse regiovoorzitter van Voka riep de aanwezige politici op om werk te maken van twee andere cruciale dossiers die de West-Vlaamse ondernemingen broodnodig hebben : De definitieve goedkeuring van het gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan Brugge, waardoor er vier nieuwe bedrijventerreinen in de Brugse rgeio kunnen ontwikkeld worden, en de realisatie van een nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge.

Zeesluis

Ludo Lievens juichte toe dat twee andere belangrijke projecten aan realisatie toe zijn : de autoweg A 11 zal in het najaar van 2017 in gebruik genomen worden en in 2018 volgt de eerste spadesteek van een nieuw beurs- en congresgebouw in de Brugse binnenstad. De Brugse burgemeester Renaat Landuyt wil dinsdag tijdens de rececptie van de Zeebrugse havenkringen de spade doorgeven aan Vlaams minister Ben Weyts : hij moet immers zijn zegen geven voor de nieuwe zeesluis en heeft beloofd nog deze legislatuur de eerste spadesteek te geven....