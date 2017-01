Brugge start met online-selectietesten voor aanwervingen

De stad Brugge pioniert met het gebruik van online-selectietesten voor de aanwerving van administratieve medewerkers. De stad en kersvers schepen voor Personeelsbeleid Minou Esquenet (CD&V) stelden het project voor. Telkens Brugge een aanwervingsprocedure opstart voor een administratief medewerker, ontvangt de stad 300 tot zelfs 500 aanvragen. Vroeger werden die allemaal uitgenodigd voor een schriftelijke proef die door een jury werd verbeterd, maar dat was arbeids- en tijdsintensief, en het was ook altijd zoeken naar een goede locatie.

"Geen misbruik"

Brugge neemt daarom het voorbeeld over dat al gebruikt wordt in veel privé-ondernemingen, namelijk een procedure met online-selectietesten. "We vervangen de schriftelijke proef door een thuisproef op de computer", zegt de schepen. "Alle kandidaten die een preselectie goed doorstonden, krijgen een uitnodiging tot het afleggen van twee pc-testen. Ze krijgen daarvoor een aantal dagen de tijd, en kunnen dit dus thuis inplannen op een moment dat voor hen het beste past, zonder dat ze daarvoor verlof moeten regelen, in het comfort van hun eigen omgeving. Kandidaten die thuis niet over internet zouden beschikken, kunnen terecht bij de dienst personeel en organisatie in de Ridderstraat." De kans bestaat dat iemand anders die test uitvoert, maar Brugge maakt zich sterk dat die kandidaten snel door de mand vallen. De vragen zijn ook op die manier opgesteld om misbruik uit te sluiten.

"De online-test is dus, naast kandidaat-vriendelijk en tijdsefficiënt, ook fair: iedereen wordt op identieke wijze beoordeeld op dezelfde kennis. Deze online-test is een eerste stap in een vernieuwd en vernieuwend rekruteringsbeleid."

(Belga)