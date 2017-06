Brugge: "Onzekerheid blijft groot"

Wie Londen dezer dagen bezoekt, is niet geneigd te denken dat het economisch slecht gaat in de Britse hoofdstad. Overal zijn er gigantische bouwwerven en de tourbussen kunnen de toeristen nauwelijks aan. Opvallend is dat de Britten ook na het referendum van eind juni vorig jaar geld blijven uitgeven.