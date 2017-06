Brugge: "Kent was nog nooit zo populair bij West-Vlamingen"

In het district Kent draaien ze al maanden overuren. Het aantal Belgen, en dan vooral West-Vlamingen die de regio bezoekt, is sinds de brexit explosief gestegen. Aan de Eurotunnel in Calais is de voertaal voornamelijk West-Vlaams geworden. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de locatie, op iets meer dan 100 km van Brugge en een uurtje rijden van Oostende. Maar door de lage koers van het Engelse pond is het vooral goedkoop geworden.