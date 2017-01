Brouwerij uit Oostvleteren wint acht gouden medailles op internationale RateBeer Awards

RateBeer, één van 's werelds belangrijkste bierwebsites, organiseerde zondag de 15de RateBeer Best Awards. De prijsuitreiking werd bijgewoond door tientallen brouwers uit Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Azië. De prijs voor beste brouwer ter wereld 2016 ging naar Hill Farmstead Brewery uit Vermont, Verenigde Staten.

De Struise Brouwers uit Oostvleteren keerden met acht gouden medailles huiswaarts. Vijf van hun bieren staan in de top 100 van de beste bieren ter wereld en hun Cuvée Delphine werd uitgeroepen tot beste bier van België. De brouwerij uit de Westhoek werd tevens eerste in de categorie 'beste brouwerij van België' en verwierf, net zoals brouwerijen 3 Fonteinen uit Beersel en Cantillon uit Brussel, een plaats in de top 100 van de beste brouwers ter wereld van 2016.

