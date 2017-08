Brouwerij Omer Vander Ghinste wint gouden medaille op prestigieuze bierwedstrijd

Naast de World Beer Cup en de European Beer Star geldt de World Beer Awards als een prestigieuze internationale wedstrijd. De prijzen worden verdeeld over verschillende categorieën en per regio (Azië, Europa en Amerika) worden de beste bieren verkozen. Daarna nemen de finalisten het in een globale finale tegen elkaar op.

Brouwerij Omer Vander Ghinste is dan ook verheugd met de prijs. "Het is voor ons donker bier LeFort een enorme eer om hier de gouden medaille te winnen", klinkt het. LeFort, een donker bier van 9° met zoete, fruitige en zachte toetsen won eerder op de European Beer Star in 2014 al een zilveren medaille in de categorie Belgian Style Strong Ale.