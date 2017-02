Bouwpromotor Bart Versluys stapt in kapitaal van Oostends roboticabedrijf Zora Bots

Zora Bots is vooral bekend van Zora, de humanoïde robot voor de zorgsector, die nu al in 400 instellingen wereldwijd gebruikt wordt. Bouwpromotor Bart Versluys nam nu via zijn privé-beleggingsholding Scorpiaux een aandeel van 25% in het kapitaal van Zora Bots. Oprichters Tommy Deblieck en Fabrice Goffin houden 50% van de aandel...