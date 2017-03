Bombardier wil duidelijkheid over order De Lijn

De Canadese tram- en treinbouwer Bombardier wil duidelijkheid over de bestelling van 146 nieuwe trams door De Lijn. Dat heeft de topman van de regio West-Europa van het bedrijf, Per Allmer, maandag duidelijkheid gemaakt tijdens een onderhoud met economieminister Kris Peeters.

Het order van De Lijn was aanvankelijk terechtgekomen bij de Spaanse trambouwer CAF, tot de Raad van State dat order een halt toeriep. Bombardier hoopt nu alsnog dat order binnen te halen en de trams in de vestiging van Brugge te maken. De Bombardier-topman benadrukte maandag het belang van die bestelling voor de fabriek in Brugge tijdens een gesprek met Peeters, waarbij ook Vlaams ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters aanwezig waren.

Delen Een bijkomend tramorder voor De Lijn zou Bombardier over de streep trekken

Duidelijkheid over een bestelling van De Lijn moet ook het contract met de NMBS - Bombardier mag dubbeldektreinen voor de spoorwegen maken - versterken. De treinbouwer beloofde eerder dat de vestiging in Brugge de volledige assemblage voor zijn rekening mag nemen. Maar in dat contract staat ook een clausule dat de treinen deels elders kunnen worden geproduceerd als de kwaliteit dezelfde is. Een bijkomend tramorder voor De Lijn zou Bombardier over de streep trekken om de treinen volledig in Brugge te assembleren.

De topman - die maandag niet voor de camera's verscheen - ontkende ook aan Peeters dat bij het bedrijf 200 banen bedreigd zijn, zoals de vakbonden vrezen. Dat cijfer is door Bombardier nooit gebruikt, klonk het. De tewerkstelling zal afhangen van het aantal contracten dat wordt binnengehaald.

Volgens Peeters is het de bedoeling voor de zomer duidelijkheid te krijgen over het Bombardier-dossier.

Later maandag volgt nog een gesprek met Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

(BELGA)