'Blue Growth' zet Haven van Oostende op groeicijfers

Al jaren maakt de haven de reconversie richting 'Blue Growth'. Die reconversie was nodig, na onder meer het wegvallen van de ferryverbinding richting Engeland. Ondertussen is de haven een hub geworden voor alles wat met blauwe energie en mariene economie te maken heeft, en wil het die positie verder versterken. Zo investeert Vlaanderen 30 miljoen euro in de uitbouw van onderzoeksinfrastructuur. De 'Blue Growth' zet Oostende op groeicijfers.

Oostende verhandelde in 2016 1.463.988 ton goederen, wat 13,1 procent meer is dan in 2015. Het betreft bulktrafieken: zand, grint, kleiproducten, ertsen als ferrosilicium en ferrochroom, houtproducten, kolen, bakstenen en onderdelen voor de bouw van windmolenparken op zee. Daardoor nam de trafiek van 2.687 bewegingen toe tot 3.406 bewegingen, exclusief visserij en pleziervaart.

Op naar 1.250 extra jobs

Bij het begin van de ommezwaai was het de bedoeling 1.000 jobs te creëren in de voorhaven. De teller staat inmiddels op 1.015 en het is de bedoeling dat aantal naar 1.250 jobs te brengen. Ongeveer een derde van de jobs zijn gerelateerd aan offshore windactiviteiten. Met de bouw van de windmolenparken Rentel en Norther maakt de haven van Oostende zich sterk dit zeker te kunnen realiseren.

(Belga)