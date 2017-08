Bijna drie miljoen dagtoeristen aan kust in juli

"Ongeveer 2,9 miljoen dagtoeristen hebben in juli de kust bezocht. De hotels noteren een bezetting van gemiddeld 80 tot 85 procent, een status quo in vergelijking met vorig jaar", geeft gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block mee.

De hotelsector spreekt van een degelijke topmaand met pieken qua bezetting in de weekends. Opvallend zijn de vroege boekingen na het mooie weer van het voorjaar. Voor augustus noteert de sector nu al een lichte verbetering bij de boekingen. De hotelsector onderlijnt de positieve impact van nieuwe initiatieven en evenementen in alle badplaatsen. Bij goed weer verwachten de hotels nog een stijgend aantal lastminutereservaties.

Bij de vakantiewoningen zijn de verhuurkantoren gematigd positief over juli. Vooral in de tweede helft van juli werd een mooie bezetting gerealiseerd. Voor augustus is de sector optimistisch. "Drie aspecten blijven erg aanspreken: de rustgevende omgeving, de gezonde zeelucht en het unieke decor van zee en strand. Met een vernieuwd en authentiek aanbod kan de kust zich onderscheiden bij een breed publiek", besluit De Block.

(Belga)