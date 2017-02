Belgocontrol en luchthaven Kortrijk-Wevelgem gaan wellicht samenwerken

Sinds 15 oktober 2016 mogen vliegtuigen enkel nog bij 'goed weer' landen op de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem: de voorwaarde is dat de zichtbaarheid minstens 5 kilometer moet zijn. Nochtans beschikt het vliegveld over alle noodzakelijke apparatuur zodat vliegtuigen ook computergestuurd kunnen landen (IFR-vluchten). "De luchthaven beschikt al sinds de jaren tachtig over dergelijke apparatuur, die trouwens nog altijd feilloos werkt", legt Filip Daem, voorzitter van de intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem, uit...