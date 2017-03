Bekaert ziet winst en winstmarge stijgen in 2016, trekt dividend op

Bekaert heeft zijn onderliggende bedrijfswinst (ebit) vorig jaar met 32 procent zien toenemen tot 305 miljoen euro, goed voor een marge van 8,2 procent. De omzet kwam uit op 3,7 miljard euro, een stijging met 1 procent, zo meldt het bedrijf woensdagochtend. Bekaert trekt het brutodividend op van 0,90 euro per aandeel voor 2015, naar 1,10 euro per aandeel voor 2016.

De organische volumegroei (+4 pct) werd volgens Bekaert gedreven door de sterke vraag in de wereldwijde automobielmarkten en de gestaag stijgende verkoopvolumes in industriële staaldraad- en bouwmarkten. De groei werd evenwel grotendeels tenietgedaan op het niveau van de omzet, als gevolg van lagere walsdraadprijzen en prijsmixeffecten (-3 pct). Het netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen was +2,5 pct terwijl ongunstige wisselkoersschommelingen -2,5 pct bedroegen.

Bekaert denkt het huidige winstgevendheidsniveau ook dit jaar te kunnen evenaren. Ondanks toenemende onzekerheid in Europa en in wereldwijde markten door recente politieke gebeurtenissen, verwacht Bekaert dat de automobielmarkten over de eerste jaarhelft van 2017 sterk zullen blijven presteren, maar dat de vraag van olie- en gasmarkten zwak zal blijven als gevolg van het aanhoudend lage niveau van geplande investeringen in ontginningsprojecten. Bekaert gaat ook uit van een sterke start van het jaar in de zonne-energiesector, 'voorafgaand aan veranderingen in terugleververgoedingen in China, wat later in het jaar aanzienlijke volatiliteit in de vraag zal teweegbrengen'.

"Rekening houdend met cyclische bewegingen en mits het uitblijven van uitzonderlijke, niet te voorziene gebeurtenissen, zullen de verbeteringen die we implementeren onze onderliggende winstmargetrend (ebit) tillen naar 10 procent over de volgende vijf jaar", maakt de onderneming zich sterk.

