Bedrijven in de Westhoek hebben er een uitstekend jaar op zitten

De nieuwjaarsreceptie van Voka in Elverdinge is maandagavond de eerste in een hele rij in West-Vlaanderen. Christophe Dhaene, voorzitter van regio Ieper, kijkt met een goed gevoel terug op 2016. "West-Vlaamse bedrijven investeren volop in de toekomst", vertelt hij. "Uit een bevraging blijkt dat 72,5 procent van de West-Vlaamse bedrijven dit jaar extra medewerkers zal aanwerven. Er is ook een lagere werkloosheidsgraad. In Vlaanderen bedraagt die 7,2 procent, in West-Vlaanderen 5,6 procent en in de Westhoek zelfs slechts 4,9 procent. Er is ook een stijging te merken in het aantal vacatures, dus het gaat de bedrijven in onze provincie voor de wind. Stilstaan is echter achteruitgaan, dus onze boodschap is om nu te investeren in de toekomst. Ons jaarthema is dan ook 'the future is (y)ours'."

150 hectare

Ook in de regio Ieper (Ieper-Poperinge-Wervik) wil Voka blijven wegen op het debat. "Er is bij de West-Vlaamse Intercommunale een geregistreerde vraag van 150 hectare extra industriegrond voor de Westhoek", aldus Christophe Dhaene. "In Veurne komt er wel wat ruimte vrij, maar er is nog altijd nood aan 100 hectare extra ruimte. We hopen dan ook op vooruitgang in de dossiers van Reigersburg en Hoge Akker II in Ieper en het bedrijventerrein Menen-Wervik. We vragen ook om de mogelijkheid te onderzoeken tot een regionaal bedrijventerrein in Zonnebeke, naast de A19 en extra uitbreiding van Sappenleen in Poperinge. Verder ondersteunen we de marketingcampagne Westhoek De Nieuwe Wereld om jonge gezinnen, studenten en ondernemers aan te trekken in de Westhoek."

(JL)