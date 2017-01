Beaulieu gaat investeren in vestigingen in Oostrozebeke en Wielsbeke

Het familiebedrijf BIG rust op drie pijlers: 'polymeren' (granulaten voor garens en vezels) met productiesites in België en Roemenië. Verder 'engineered products' (zoals vezels voor geotextiel tot zelfs beton) met productie in China en Italië en 'flooring solutions' met productiesites in Rusland, Slovenië, Spanje, Turkije en België.

De productie van polymeren en vloerbedekking nemen elk 40 pct van de geconsolideerde omzet voor hun rekening, goed voor telkens 700 miljoen euro. De poot 'engineered products' is goed voor de resterende 20 pct, geotextiel en textiel voor de automobiel waren groeiers.

"Elk van de drie activiteiten droeg significant bij", zegt financieel directeur Pieter Jan Sonck. Hij wijst ook op een netto-kaspositie en het schuldenvrije karakter van het bedrijf. Ook de overeenkomst met de fiscus moet een pagina omdraaien, maar net als vorig najaar worden geen details of bedragen genoemd.

BIG kende de laatste vijf jaar een omzetgroei van 15 pct. "Die is gedreven door een gezonde mix van organische groei en acquisities", zegt Sonck, die onder acquisities ook investeringen in bijkomende capaciteitsverhogingen verstaat.

Definitieve cijfers zijn er nog niet, maar 2016 was voor BIG ook een topjaar qua rendabiliteit. "De goede resultaten zijn ook hier gedreven door alledrie onze activiteiten", klinkt het.

De afgelopen vijf jaar investeerde BIG 500 miljoen euro, overnames inbegrepen, waarvan 140 miljoen euro in België. Dit jaar investeert BIG 150 miljoen euro, waarvan twee derde in België. In Kruishoutem wordt 30 miljoen in twee nieuwe naaldviltlijnen gepompt, in Oostrozebeke 20 miljoen euro in bijkomende capaciteit voor kunstgras, 15 miljoen gaat naar de luxevinylafdeling in Wielsbeke en verder worden op verschillende plaatsen investeringen gedaan om machineparken en gebouwen up to date te houden. In het buitenland wordt 50 miljoen geïnvesteerd, vooral met het oog op bijkomende groei en rendabiliteit in de vezelfabriek in Italië.

In de toekomst zet BIG verder in op kennis in de diepte, het creëren van synergieën (zoals bijvoorbeeld de kennis van filmtoepassingen bij Agfa), patenten (van acht in 2012 naar meer dan dertig in 2016) en uiteraard innovaties. Wat de innovatiestrategie betreft, wordt niet alleen niet alleen naar nieuwe markttoepassingen gezocht of noden van klanten gedetecteerd, maar ook ingezet op digitalisering en duurzaamheid. In dat laatste zit bijvoorbeeld de ontwikkeling van een volledig recycleerbaar beurstapijt.

Wat de nieuwe markttoepassingen betreft zet BIG volop in op kunstgras. "Zo natuurlijk mogelijk met de look en feel van echt gras", klinkt het. Op gras voor professionele sporttoepassingen wordt niet gemikt, wel eerder op de ontspanningsmarkt, landschapstoepassingen en huisgras.

Voorts wordt ook ingezet op zeer grote (meer dan meter lange) natuurgetrouwe vinylplanken (Wielsbeke en VS), de hygiënemarkt (Italië), naaldvilttegels in alle mogelijke kleuren en designs of vormen en producten die samen met klanten ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld doeken die fruittelers helpen om weerschade op vruchten te beperken.

BIG telt 4.500 personeelsleden wereldwijd, waarvan iets minder dan de helft in ons land. Er zijn momenteel 80 openstaande vacatures in België. Was BIG in 2005 nog actief in acht landen (met vier productievestigingen en zes verkoopkantoren), dan zijn dat vandaag zestien landen (met 29 productievestigingen, elf verkoopkantoren en acht distributiecentra). "Een zeer duidelijke globale oriëntatie maar nog altijd met heel veel respect voor de roots, want deze omgeving blijft de "terroir" van de groep van Francis De Clerck", klonk het.

Het voorbije half jaar vertrokken verschillende toplui bij Beaulieu. Nadat directievoorzitter Geert Roelens en personeelsdirecteur Steven Ryon afgelopen zomer ontslagen werden, stapte marketingdirecteur Mimi Lamote eind oktober op en eind november vertrok financieel directeur Tom Gysens. Die laatste twee zijn nu vervangen door Ann Buysse (HR) en Pieter Jan Sonck (CFO). Een nieuwe CEO wordt niet gezocht, sinds afgelopen zomer nam Francis De Clerck de touwtjes opnieuw in handen.

