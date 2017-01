Baron Fons Margot, geboren en getogen in Brugge, is overleden

Fons Margot werd op 21 juli 1921 geboren. In 1946, na de Tweede Wereldoorlog, werd hij de eerste hoofdredacteur van het ledenblad De Middenstand van het NCMV, waarvan hij tot 1986 de dagelijkse leiding had als secretaris-generaal. In die functie vertegenwoordigde hij meer dan 30 jaar de middenstand en vrije beroepen op het sociaal overleg.

Hij was ook lid en voorzitter (van 1986 tot 1988) van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie. In 1990 werd hij door koning Boudewijn geadeld met de titel van baron. Tot 1993 was hij bovendien voorzitter van de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede.

Tot 11 november kon hij nog in goede gezondheid thuis wonen. De familie beleefde de afgelopen weken met hem in het revalidatiecentrum nog heel warme momenten, klinkt het.

De afscheidsviering vindt plaats op woensdag 1 februari 2017 om 11 uur in de Sint-Ambrosiuskerk in Dilbeek.

(Belga - Foto a-GF)