Het bedrijf uit Texas werd in 2008 door Barco gekocht, maar behoort niet meer tot zijn kernstrategie.

Meer details over de onderhandelingen ontbreken voorlopig, Barco wil zich ook niet vastpinnen op een deadline voor de verkoop. ETC is een Amerikaans bedrijf dat uitsluitend actief is in de belichtingssector. De groep telt 1.000 personeelsleden in 10 landen, goed voor een omzet van 600 miljoen euro vorig jaar.

(BELGA)