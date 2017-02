Bar ChiQ wil nieuw leven brengen in voormalig Brugs danscafé L'amaral

Dieter Depuydt (43) heeft al heel wat strepen in de horeca verdiend. Jarenlang werkte hij als kok in de Steenstraat 79. Ook runde hij een tijdlang de broodjeszaak De Pauze in Sint-Kruis. In Lamusee, ooit gelegen op de site van Oud Sint-Jan, organiseerde hij r&b-parties onder de noemer Baby Got Back.

...