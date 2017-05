Balta trekt naar de beurs van Brussel

Balta is van plan om zowel nieuwe aandelen uit te geven als bestaande aandelen van grootaandeelhouder Lone Star, een Amerikaans investeringsfonds. Zowel institutionele als particuliere beleggers zullen kunnen intekenen. De groep wil de opbrengsten gebruiken om zijn schulden verder af te lossen. "De beursgang van Balta is een belangrijke mijlpaal in de 53-jarige geschiedenis van de groep", stelt CEO Tom Debusschere in het persbericht. "Het stelt ons immers in staat de opwaartse spiraal van altijd snellere design en innovatie voort te zetten. De notering zal onze positie versterken als basis van de verdere internationale groei van het bedrijf."

Negen productiesites

Balta realiseerde vorig jaar een omzet van 558 miljoen euro en een aangepaste ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 81 miljoen euro. De groep nam onlangs zijn Amerikaanse sectorgenoot Bentley Mills over. Balta stelt meer dan 3.600 voltijdse equivalenten tewerk op negen productiesites en in distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten.