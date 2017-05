Bakkerijscholen strijden met bakrecepten om titel Streekproduct Bakkerij 2018

De Bakstrijd is een organisatie van POM West-Vlaanderen en de bakkersvereniging WEBA. De wedstrijd loopt niet alleen tussen de West-Vlaamse bakkerijscholen. Ook de West-Vlaamse ambachtelijke bakkers kunnen deelnemen aan de strijd. Tijdens de Avond van de West-Vlaamse Bakker konden de bakkers de vernieuwende recepten in de categorieën koffiekoeken (viennoiserie) en brood of banket/patisserie van de scholen proeven. De deelnemende bakkers kunnen hun eigen assortiment om de vier maanden uitbreiden met twee nieuwe creaties van de scholen. Per kwartaal wint de bakker die het meest klanten wist te overtuigen om voor een product te stemmen.

Echte smaken

Op het einde van het jaar wint de bakker die over de drie campagnes de meeste klanten kon laten stemmen. En het product waarvoor het grootste aantal mensen stemde, krijgt de titel van Streekproduct Bakkerij 2018. De school die het recept voor dit winnende product leverde, is natuurlijk ook de winnaar. De bakkerijen die aan de wedstrijd deelnemen krijgen flyers, posters en promotiemateriaal ter beschikking. De slogan waarmee de wedstrijd aan het grote publiek wordt bekendgemaakt is "Echte smaken proef je bij je bakker".

Delen Bakrecepten op basis van lokale hoeveproducten

Syntra West opent de strijd met de Caramel. Dat is een lentebrioche gemaakt met honing en appel van Hof 't Klokhuis en met frambozenconfituur van de Freezebeeze. Tegenstrever is de framboostaart Philu van het MSKA Roeselare. Dat is een Bretoense zanddeeg met platte kaas en yoghurt van de Beauvoordse Walhoeve en rode bosvruchten van Frambosia y Besos. In september staat het MSKA van Roeselare in de arena met Ter Groene Poorte. MSKA presenteert dan de Manzana, een zuurdesembrood met gin van J'Hin16 en appel van het fruitbedrijf Lambrecht-Baart. Een krokante brioche is het antwoord van Ter Groene Poorte op het MSKA-recept. Die brioche wordt omschreven als een zacht luxeproduct met hoeveboter van Evelyne's zuivelhoeve en Soeur'Ilse bier.

Hoeve- en streekproducten

In januari start de derde en laatste ronde van deze bakkerswedstrijd. Ter Groene Poorte zet daar zijn Pompomme in, een drooggebak met yoghurt van Evelyne's zuivelhoeve en appel van Steffi-Fruit. Syntra West gooit dan een Grand Cru in de strijd: een bierbrood op smaak gebracht met kaas van de Moerenaar, gerookte ham van hoeveslagerij Bonne en bier Lefort van Brouwerij Vander Ghinste. Het is natuurlijk geen toeval dat in al deze recepten puur West-Vlaamse ingrediënten zijn opgenomen. "Het gaat om 100 procent West-Vlaamse hoeve- en streekproducten. Dat label is een garantie voor kwaliteit.", zegt de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) die zo'n vorm van samenwerking stimuleert.