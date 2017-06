Ardooie: "Groot-Brittannië goed voor tien procent van onze omzet"

De diepvriesproducent Ardo heeft een erg sterke band met Groot-Brittannië. Het familiebedrijf heeft drie vestigingen op Britse bodem en genereert er tien procent van de jaaromzet. "De Brexit is niet prettig, maar we slaan zeker niet in paniek. We zien dit als een uitdaging", zegt managing director Jan Haspeslagh.