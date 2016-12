Alweer vakbondsacties bij Vesuvius Oostende, nu al zevende dag op rij

Ook in november werd er al actie gevoerd. Na de aankondiging van het collectief ontslag afgelopen zomer, raakte het overleg al snel in het slop. Intussen werd ook duidelijk dat het bedrijf het dit jaar goed heeft gedaan, met een omzetstijging van 10 procent. Er worden verschillende uitzendkrachten ingezet. "De consultatie in het kader van de Wet-Renault was een maat voor niets. Op heel wat relevante vragen van de werknemers werd nauwelijks geantwoord. De pogingen om alternatieven te vinden, werden niet serieus genomen", zegt Sandra Lamote van ACV. "Vorige week besloot de directie de informatiefase eenzijdig af te sluiten. Dit tot grote ontsteltenis van de werknemers die daarop het werk neerlegden uit protest."

Er was al een verzoeningspoging in Brussel vorige vrijdag, maar die heeft niets uitgehaald. Volgens de bonden is het personeel het slachtoffer van een veel groter plaatje. "Vesuvius is immers onderdeel van een Europese groep. Die wil volgend jaar opnieuw dividenden kunnen uitkeren aan haar aandeelhouders. Dit kunnen zij enkel wanneer ze hun winsten nog verder opdrijven."

Het bedrijf is gespecialiseerd in vloeibare staaltechnieken en levert keramische vuurpotten aan de staal- en gieterij-industrie.

(Belga - Foto a-JR)