Alfa Solutions Izegem sluit na inbrakenplaag

Maandagochtend 21 november viel de laatste ramkraak in Alfa Solutions langs de Gentsestraat in Izegem te noteren. Twee gemaskerde mannen beukten met een BMW de toegangsdeur in en gingen in enkele minuten aan de haal met een dertigtal iPhones. Goed voor een buit van zo'n 15.000 euro. Toen liet zaakvoerder Piet Detailleur (53) zich al ontvallen dat hij de vele inbraken beu was en nu, een maand later, neemt hij de moeilijke beslissing om de Izegemse vestiging te sluiten.

"Ik kan me niet permitteren dat mijn drie winkels niet meer verzekerd zouden raken door wat we in Izegem hebben meegemaakt", legt hij uit. "Met spijt in het hart, maar ik heb echt geen andere keuze", legt hij uit. "In zes jaar tijd zeven inbraken verteren, dat is geen evidente opgave. Het is een huurpand en dat zorgde voor belemmeringen. Zo wou de eigenaar nooit een metalen hek installeren, dat zou veel kwaad voorkomen hebben."

Delen "Dat Tielt en Waregem niet meer verzekerd zouden raken, was een risico dat we niet konden nemen"

"Het risico bestond ook dat de vestigingen in Tielt en Waregem niet meer verzekerd zouden raken door wat we in Izegem hebben meegemaakt", legt hij uit. "En dat moeten we uiteraard vermijden. Eind deze week, nog voor Nieuwjaar dus, sluiten we Alfa Solutions Izegem. Maar al onze Izegemse klanten kunnen vanaf nu terecht in onze andere vestigingen. We laten hen niet in de kou staan. En we zouden erg graag terugkeren naar Izegem, maar dan in een pand dat onze eigendom is. Ik ben daar al een jaar naar op zoek."