AIM Recycling in Oostende breidt twee jaar na opstart al uit

AIM Recycling Europe NV is een joint venture tussen Wase Management uit Gistel en het Amerikaanse Iron & Metal. Het bedrijf is gespecialiseerd in het terugwinnen en recycleren van koper, aluminium en ijzer. De bouw van AIM gelegen op het industrieterrein Plassendale 1 startte twee jaar geleden en in mei vorig jaar startte de productie. Op de site worden gemengde non-ferrometalen zoals koper, zink, lood teruggewonnen en gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen voor de Europese staalfabrieken "We verwerken koper en ijzer uit o.a. elektromotoren, starters van auto's, dynamo's, koelkastmotoren...", aldus CEO Ken Vanden Broele.

Na nog geen jaar productie bouwt AIM nu al een nieuwe shredderinstallatie van 2,5 miljoen euro waardoor het rendementvan de gerecycleerde metalen van 80 tot 99% stijgt. Tegen deze zomer wordt ook een nieuwe half open loods gebouwd boven de nieuwe machine.

Vandaag wordt 5.000 ton gerecycleerd met een jaaromzet van 75 miljoen euro. We willen met onze nieuwe installatie dat volume verdubbelen", zegt de CEO. Momenteel telt het bedrijf 15 werknemers, maar met de nieuwe shredder komen er in de toekomst nog 15 man bij.

(ML)