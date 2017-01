AGO Jobs & HR drie jaar langer hoofdsponsor KV Kortrijk

In 2014 werd AGO Jobs & HR, een bedrijf dat zijn roots heeft in Kortrijk maar ondertussen al ruim 70 kantoren verdeeld over Vlaanderen telt, de nieuwe hoofdsponsor van KV Kortrijk.

"We wilden meer naambekendheid en in België is voetbal het perfecte middel daarvoor", zegt Tom Martin, director marketing van AGO Jobs & HR. Het contract loopt in juni af, maar beide partijen kwamen ondertussen tot een consensus om drie jaar langer met elkaar in zee te gaan. "Een zakelijke overeenkomst, maar ook een emotionele", aldus ceo Elodie Seys.

(CDW)