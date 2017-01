Aantal West-Vlaamse starters steeg vorig jaar met 3,9%

Dat blijkt uit cijfers van Unizo West-Vlaanderen en handelsinformatiebedrijf Graydon. In West-Vlaanderen steeg het aantal starters sinds vorig jaar met 3,9% tot 8.803. Een cijfer dat overigens de komende maanden nog opwaarts kan worden bijgesteld.

Bij die 8.803 nieuwe bedrijven gaat het zowel om eenmanszaken als vennootschappen (nv's, bvba's...). Organisaties zonder winstoogmerk (vzw's en andere) zijn uitgesloten. In Vlaanderen behoren de sectoren vervoer, logistiek en industrie tot de grootste stijgers. Voornaamste dalers zijn dan weer de groothandel en horeca, evenals de vrije beroepen.

"Er heerst weer iets meer vertrouwen in de economie, en dat vertaalt zich ook in dit gunstige starterscijfer", verklaart provinciaal Unizo-directeur Frederik Serruys dit succes. "Het is nu aan overheid om dat prille, hernomen ondernemersvertrouwen verder te versterken met een beleid dat het starten en runnen van een onderneming ondersteunt en beloont."

Voor veel starters is het rond krijgen van het financieel plaatje het grootste struikelblok. Via Go for Finance gaat Unizo met de starter op zoek naar de ideale en haalbare financieringsmix. Ook via trajecten als Go4business en Road to Action voorziet Unizo begeleiding voor startende ondernemers.