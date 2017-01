42 procent meer faillissementen in West-Vlaamse horeca sinds invoering van witte kassa

Het voorbije jaar gingen in België 10.066 bedrijven over de kop. Dat is het laagste cijfer sinds 2010, zo blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Bijna één faillissement op de vijf gaat over een horecazaak. Het aantal falingen ligt daarmee 5,1 procent lager dan in 2015. Vooral in de eerste zeven maanden van het jaar daalde het aantal falingen, al is ook in december een daling vastgesteld. Opvallend: de daling van de faillissementen is vooral en zaak van Wallonië en Brussel. In Vlaanderen was er zelfs een heel lichte stijging met 0,5 procent.

Eén op de vijf faillissementen betreft een horecazaak. Vooral in West-Vlaanderen gingen horecazaken over de kop. "Binnen deze provincie noteerden we het afgelopen jaar 224 horecazaken die over de kop gingen: ten opzichte van 2015 betekent dit een stijging met 42,7 procent, bovendien een absoluut record. Deze evolutie is duidelijk sinds april 2016 ingezet en kan begrepen worden als een direct gevolg van het invoeren van de witte kassa", stelt Graydon.

Waarom is de impact van de witte kassa aan de kust groter dan in Brussel, waar er weinig effect was? "Het verschil heeft te maken met de manier waarop we op restaurant gaan", legt Eric Van den Broele van Graydon uit. "In Brussel gaan we vooral in de week voor een werklunch, en vragen we een btw-bonnetje. In West-Vlaanderen gaan we in het weekend en betalen we cash zonder btw-bonnetje. In West-Vlaanderen is men veel gevoeliger voor de problematiek van de witte kassa."

Lees: aan de kust werd vaker in het zwart afgerekend.

