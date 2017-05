41 West-Vlaamse bedrijven stappen in Welt-traject

Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zal de komende drie jaar West-Vlaamse bedrijven begeleiden bij de organisatie en implementatie van werkervarings- en leertrajecten in hun onderneming. Zo krijgen werkzoekenden die niet over de juiste competenties beschikken of die te weinig werkervaring hebben de kans om het vertrouwen van potentiële werkgevers te winnen. In West-Vlaanderen stapten na een geslaagd pilootproject in 2016 met elf West-Vlaamse kmo's gisterenavond maar liefst 41 West-Vlaamse bedrijven in het traject.