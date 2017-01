Wordt één van deze acht (!) West-Vlaamse meisjes dit weekend de nieuwe Miss België?

Onze provincie heeft uitstekende vooruitzichten voor de show van dit weekend in het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne. Niet minder dan acht meisjes komen uit West-Vlaanderen. Dit zijn onze finalistes op een rijtje: Delphine Devos (Deerlijk), Romanie Schotte (Brugge, en het liefje van Stefan Talpe, de broer van acteur Louis), Ellen Caen (Brugge), Kyara Schacht (Koksijde), Charlotte Rau (Oostkamp), Charlotte Bulcke (Bredene), Ellen Bacquaert (Ruddervoorde) en Justine Vandenbunder (Diksmuide).

Justine Vandenbunder (20) woont in Kaaskerke bij Diksmuide en is naast studente osteopathie ook zelfstandig actief met haar modewebshop Just'Elle. Peugeot is sponsor van de verkiezingen en de ouders van Justine hebben een Peugeot-garage. Daar leerde Justine organisator Darline Devos en ex-Miss België Laurence Langen leerde kennen. In de aanloop naar het verkiezingsgala op zaterdag 14 januari verblijven de meisjes in De Panne waar ze dagelijks repeteren voor de show maar waar ze ook nog tal van andere opdrachten te vervullen hebben.

"Als ik Miss België word, zet ik mijn studies een jaar on hold. Mijn voordeel is dat ik een zekere maturiteit heb", denkt ze. "De meeste stress heb ik voor de vragenronde. Mijn kansen? Daar durf ik geen gokje op wagen."

Kyara Schacht is 19 en woont in Koksijde. Ze werkt als kapster bij Sandy's Kapsalon in De Panne, dicht bij Plopsaland, waar zaterdagavond dus een nieuwe Miss België wordt verkozen. "Sinds maandagavond verblijven we met alle kandidaten in het hotel Ara Dune hier vlakbij en sinds dinsdagmorgen zijn we aan het repeteren voor het grote optreden zaterdag 14 januari", zegt Kyara. "Ik voel me super goed, heb wel wat stress maar het is gezonde stress."

"Wat me het meest afschrikt is de vragenronde. Je staat voor een volle zaal en je weet niet welke vragen er gesteld zullen worden. Nu, ik denk wel dat ik me goed voorbereid heb en dat ik me niet echt bang hoef te maken. Het meeste kijk dan weer uit naar het bikinidefilé. Als je daaraan kunt meedoen, zit je in ieder geval bij de laatste twintig kandidaten."

"Ik zou niet eerlijk zijn als ik zou zeggen dat ik niet graag Miss België 2017 zou worden", vervolgt Kyara. "Iedereen van ons heeft die wens. Maar bij de laatste twaalf eindigen is naturlijk al een hele prestatie, en eredame worden is ook niet mis. In alle voorbereidingen kon ik ook rekenen op de steun van mijn ouders en ook mijn werkgever steunt me 100 procent. Als ik win, krijg ik een jaar verlof zonder wedde", lacht Kyara tot slot.

Charlotte Bulcke is een 22-jarige studente marketing en social media expert uit Bredene. "Ik had geen idee wat me te wachten zou staan toen ik me inschreef voor Miss West-Vlaanderen", vertelt ze. "Ik had al helemaal niet gedacht tussen de 30 finalistes voor Miss België te staan. Natuurlijk hoop je er stiekem wel op. Toch zijn er zoveel meisjes die er even hard willen voor gaan. Als je dan uiteindelijk je naam te horen krijgt als een van de 30 finalistes voor de ultieme droom, het kroontje van Miss België, dan ben je even van de kaart."

"Ik mocht al een heel parcours afleggen op weg naar de finale. In oktober mochten we een week naar Kreta, waar enkele video's werden opgenomen voor de finale. Daarnaast hadden we vele fotoshoots, opnames voor de Loftrompetten, was ik aanwezig op de Story Awards en mocht ik zelfs geiten melken(lacht). Ik mocht ook tijdens het traject enkele bekende Vlamingen ontmoeten, waaronder mijn idool Jani Kazaltzis. Op oudejaarsavond was ik nog aanwezig op het Gala van het Vlaamse Lied."

Ellen Caen uit Brugge studeert rechten, heeft het hart op de juiste plaats en is ook strandredster. Van veel markten thuis, maar haar hart ligt vooral aan de kust. Soms zelfs aan die van Kreta... Haar vader Gino Caen is hulptrainer bij KV Oostende en zij gaf al zumba-les aan de KVO-spelers. "Een heel toffe ervaring", vertelt ze. "Alle spelers waren enthousiast en ik was aangenaam verrast door hun gevoel voor ritme. Komende zomer begin ik dan weer aan mijn vierde jaar als strandredder in Zeebrugge. Juli is een maand waar ik het hele jaar naar uitkijk."

Recent trok ze met de andere missen op reis naar Kreta. "Dat was ontegensprekelijk de tofste ervaring tot nu toe. We overnachtten er in twee tophotels en werden er als prinsessen behandeld. Ik leerde er ook de andere meisjes beter kennen en zo zijn we een hechte groep geworden. Van jaloezie was eigenlijk helemaal geen sprake."

"Ik zou een sociale, ambitieuze en goedlachse Miss zijn, maar bovenal heb ik een goede kennis over ons 'Belgenlandje'. Zo won ik bijvoorbeeld de 'Miss Quiz-verkiezing' in Kreta. Veel mensen vertellen me ook dat ik iets typisch 'Belgisch' uitstraal. Wat dat dan precies is, weet ik niet maar het lijkt me wel een pluspunt te zijn. Daarnaast zou ik geen minuut stilzitten en alle kansen grijpen die ik zou krijgen. Ik zou graag een voorbeeld zijn voor jongere meisjes en hen tonen dat je altijd je dromen moet najagen."

Romanie Schotte uit Brugge zag het levenslicht op 15 oktober 1997 in Gent. Ze is de dochter van Dominque Slock en Christof Schotte. Ze heeft een broer en een zus: Lorenz en Alicia. Romanie studeert bedrijfsmanagement, in haar vrije tijd doet ze aan fitness, tennis en paardrijden. "Naast het feit dat ik zo ambitieus ben, denk ik dat ik de kwaliteiten heb om ambassadrice van ons land te worden: vriendelijk en sociaal, maar daarnaast ben ik ook iemand met een breed interesseveld."

Tonen dat ze een winnaarsmentaliteit heeft, dat wil ze. "Net zoals (naamgenoot) Briek Schotte", zo vertelt ze in haar promofilmpje.

Charlotte Rau (18) uit Oostkamp zit in haar eerste jaar cultuurmanagement. Ze noemt zichzelf spontaan, goedlachs en iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. "Dat laatste heb ik geleerd in de viswinkel van mijn ouders", vertelt ze. Ze volgde ook al een jaartje opleiding tot logopediste en werkt in een boetiek in Zeebrugge. Nadien gaat ze regelmatig uitwaaien aan het strand.

Ze is een kind van zelfstandigen en weet dan ook wat werken is, vertelt ze ook nog. "Ik zou het dan ook erg vinden als ik mijn studies niet zou kunnen afmaken, ik besef het belang van een diploma."

Ellen Bacquaert uit deelgemeente Ruddervoorde heeft alvast de nodige podiumervaring. Ze danst al jaren door het leven en kan dingen met haar elastische lijf waar u en ik door de band genomen een hernia of een lumbago aan overhouden.

"Ik weet dat ik ambitieus ben en Lenty Frans graag zou opvolgen als Miss België. En dat ik mijn uiterste best zou doen als ambassadrice van ons land. Maar laat ons zeggen dat ik nu al heel gelukkig ben dat ik tot de dertig meisjes behoor die dit mogen beleven. We zien wel. Ik zal er alleszins vol optimisme en met mijn mooiste lach voor gaan."

Ellen is de dochter van Ann Desmedt en Glenn Bacquaert. Ze woont in Ruddervoorde en heeft een eigen zaak in Brugge: Beauty and nails by Ellen. Daarnaast is ze dansleerkracht en choreografe bij dansschool Rose de Leyn in Brugge.

Delphine Devos (19) is een studente communicatiemanagement uit Deerlijk. Ze schopte het eerder al tot Miss West-Vlaanderen en doet nu dus ook een gooi naar het ultieme kroontje van het land. "Zonder echte ambitie stelde ik me kandidaat voor de verkiezing en het was meteen prijs", glundert Delphine. "Het was mijn eerste missverkiezing en ik wilde al meteen voor iets groots gaan. Ik ben uiteraard zeer gelukkig met het kroontje en het lint. Het kroontje neem ik 's avonds zelfs mee naar mijn kamer", lacht ze.

Na de vermoeiende finale was het wachten op de uitslag ook voor Delphine zenuwslopend. "Naarmate het einde naderde, steeg de spanning nog. Van ons werd verwacht dat we bleven stilstaan en glimlachen. Na de bekendmaking was de ontlading dan ook enorm. Mijn grote groep supporters in de zaal liet zich goed horen," vertelde ze na die West-Vlaamse finale.

Benieuwd of dat ook weer het geval zal zijn in De Panne. Aan 300 euro per vipkaart zouden ze er in elk geval toch al recht op hebben... De verkiezingsshow is ook te zien via de betaalzender Fox België.

(ACK/TV/FJA/EDK/JRO/BKO/MV - Foto's ACK/TV/BVR/JRO)