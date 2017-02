Woordenfestival in Kortrijk dit jaar in het teken van... slaap

De eerste Kortrijkse Letterzetter Bart Jacques nodige alle kunstenaars en creatieve personen van Kortrijk uit, die bezig zijn met of doordrongen van 'woord'. Hij wil hen op die manier een plaats geven op een podium onder de noemer Memento, de opvolger van De Nacht van het Woord. Het thema dit jaar is 'slaap'. Rond hen bouwde hij het project Memento op. gebouwd met als thema 'slaap'.

Delen Een manier om jong talent te introduceren

Op allerlei plaatsen in Kortrijk zijn dat weekend installaties, voorstellingen en toonmomenten te zien rond 'slaap' en alle aanverwanten: dromen, nachtmerries, slapeloosheid, enzovoort. Voor deze tweede editie is er voor de eerste keer een kinderluik. Zij slapen in Boekhandel Theoria en zetten op 18 februari, samen met leerlingen van het Conservatorium, de stad op stelten met allerlei woord- en muziekinterventies. Het woordtraject loopt doorheen de stad ononderbroken van vrijdag 17 februari om 18 uur tot zaterdag 18 februari om 20 uur.

(PVH/JVGK)