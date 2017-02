Winnaar Belgium's Got Talent gaat bekende feestzaal in Meulebeke uitbaten

Afgelopen zondag was een ontzettend belangrijke dag voor Michael Lanzo, hij zou die dag immers optreden in 'Den Toerist' in Meulebeke en op z'n Facebookprofiel stond tevens te lezen dat hij iets heel belangrijks te melden had, iets dat z'n leven voorgoed zou veranderen. Terwijl iedereen dacht dat het om een huwelijksaankondiging ging sloeg Michael iedereen toch even met verstomming...

Michael mocht immers aankondigen dat hij 1 van de 2 zaakvoerders wordt van 'Den Toerist', samen met Andy Vervaecke (de vader van kindsterretje Kitana waarmee Michael vorig jaar het duet 'Tibeau' opnam). "Het is altijd mijn droom geweest om een zaak uit te baten met een zaal waar ik optredens en feesten kan organiseren en waar ik achter de toog kan staan i.p.v. alleen maar op te treden", aldus een enthousiaste Michael. "Ik zal er uiteraard wel eens optreden, maar onze gasten mogen het zeker niet vanzelfsprekend vinden dat ik er ook altijd zelf ga zingen."

Ook Andy glundert van trotsheid en enthousiasme. "Dit is een droom die ik in vervulling zie gaan, ook al zullen Michael en ik ieder onze eigen taken hebben, we gaan mekaar perfect aanvullen. We zijn al langer goeie vrienden en 100% voor onze gemeenschappelijke passie gaan. Onze wens is om bekende en minder bekende artiesten de gelegenheid tot optreden te geven in onze zaak.", aldus Andy.

Vanaf 1 maart zullen Michael en Andy officieel de fakkel overnemen van de vorige zaakvoerders. Nieuw is dat er naast de feestzaal vanaf maart ook een cafégedeelte zal komen dat 7 dagen op 7 zal geopend zijn. De gasten kunnen vanaf dan dus ook gezellig een glas komen drinken of een hapje komen eten, ook wanneer er geen evenement in de feestzaal wordt georganiseerd. Het Café krijgt de naam 'Het Muziekcafé', de zaal blijft 'Den Toerist', een begrip sinds jaar en dag in de regio.

Michael en Andy willen heel wat optredens en evenementen organiseren in hun zaak, ook vaste namiddagshows zullen een plaatsje krijgen. Jong en oud moet zich welkom voelen bij 'Den Toerist', er is voor ieder wat wils. "Muziek zal de rode draad vormen doorheen de zaak," aldus Michael, "vanaf je bij ons binnenstapt moet het meteen duidelijk worden dat we live-muziek hoog in het vaandel dragen".

Beide heren hebben er duidelijk erg zin in, naast Michael's drukke agenda, z'n recentelijke switch van management en een nieuwe single van de hand van John Terra waaraan hij dezer dagen werkt is 'Het Muziekcafé - Den Toerist' een ontzettend leuke uitdaging die hij met z'n kameraad mag aangaan.