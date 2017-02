Elke weekdag leggen twee kandidaten een korte quiz af in een supermarkt in Vlaanderen, om daarna binnen de tijdslimiet hun winkelkar zo vol mogelijk te laden en triomfantelijk met de buit naar buiten te wandelen.

Deze week strijkt de intussen wereldberoemde Winkelkarquiz van 'Iedereen Beroemd' neer in de Lidl in de Krekelmotestraat in Izegem. De eerste opnames liggen al achter de rug en hoe de eerste deelnemers het er van af brachten, zie je vanavond om 19.40 uur op Eén.