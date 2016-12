Wim Willaert: "Kerstversiering in de woestijn, best grappig"

Het opmerkelijkste in 2016?

"Ik moet eerlijk zeggen: ik verdeel mijn jaren niet in jaren. Ik leef van dag of dag. Het stopt ook niet. Misschien daarom vind ik kerst en nieuwjaar niet zo geestig. Zo van: kijk, hiér stoppen we en blikken we terug en kijken we eens wat onze voornemens zijn. Ik vind dat veel te artificieel, pervers zelfs. Wat me anders bijblijft in 2016... Tja. Trump? Ik moet altijd denken aan Bush Jr. als ik Trump zie. Als acteur moet je mensen kunnen 'lezen' en toen ik hem voor het eerst zag, zag ik in diens ogen dat er daarachter niemand thuis is. Er is daar echt niemand thuis in de bovenkamer. Ik ben een van de weinigen die het niet onmogelijk had geacht dat Trump president zou worden."

Welke cd, boek, film, serie of theaterstuk is je bijgebleven?

Le Ciel Flamand (de tweede film van Peter Monsaert, waarin hij zelf ook te zien was, red.). Dat was iets ongelooflijks. Ik weet dat er altijd kritiek kan komen als je een tweede film of serie maakt, maar wat hij deed: dikke chapeau! Of ik gebleit heb? Tuurlijk, ik heb zowat alles gevoeld. Ik heb ook de mogelijkheid om mezelf niet te zien op het scherm. En als ik mezelf zie, is het teken dat ik niet goed speel. En voor de rest? (denkt lang na) Ah! Eén ontdekking: die jongen van Nieuwpoort. Brihang. Waw! Ik vind dat goed. Echt schone poëzie en echt knap. Ja, ik was daar echt van geschrokken hoe goed dat was. Ik zou hem graag eens ontmoeten."

Hoe vier je kerst en eindejaar?

"Kerstavond ben ik niet zozeer mee bezig. We zetten wel altijd een kerstboom, maar wat we doen op kerstavond wordt mij plots meegedeeld. (lacht) Oudejaarsavond vieren we meestal bij mijn ouders, dan gaan we bij hen eentje drinken. Ze zijn al 86. Daarna gaan we nog eentje drinken of in den dans vliegen."

Memorabel eindejaarsfeest?

"Als kind werd het vooral thuis gevierd. Ik had de onchance dat ik de jongste was thuis, waardoor de meeste gingen vieren bij de schoonfamilies en ik alleen achterbleef met mijn ouders. Net als op oudejaarsavond, waardoor ik pas kon uitgaan om één uur 's nachts. Eén keer hadden we er echt geen zin in en ben ik met mijn vrouw naar de Rode Zee gevlucht in de kerstvakantie. Die kerstversiering in de woestijn bij de moslims, best wel grappig."

Wat mag er onder de kerstboom liggen?

"Als het echt iets mag kosten: een schone boot. Een soort appartementje op het water. Als ik werk in Frankrijk kan ik mijn huis meenemen, dat zou fantastisch zijn. Dat uitzicht alleen al... Eigenlijk heeft een mens niet veel nodig. En we kopen ook veel te veel. Ik moest ooit eens een clipje opnemen in een containerpark in Gent. Wat je daar allemaal ziet passeren in een uur tijd. Wat er allemaal weggegooid wordt... on-voor-stel-baar!

Wat zijn de verwachtingen in 2017?

"In ons vak kunnen we nooit ver vooruit kijken. Als alles goed gaat - en dat is een grote als - dan werk ik in maart mee aan een Poolse film en in augustus of september doe ik een Franse komedie."