Wie mag binnenkort... Hilde Crevits kussen?

In het programma 'Mag ik u kussen?' dingen telkens drie heren (of occasioneel eens drie dames) naar een kus van een bekende ranke deerne, door zich zo eloquent en charmant mogelijk te presenteren en enkele rondes. Op 9 februari start een nieuw seizoen van het programma, gepresenteerd door Bart Peeters en één van de dames die belooft zich te laten kussen is minister Hilde Crevits. Ook zangeres Natalia en actrice Leen Dendievel wagen hun kans.

Bij de verleiders dit keer vertrouwde charmeurs als Philippe Geubels, Tom Waes en Jeroom, maar ook Callboy Rik Verheye. Wie zich zelf eens wil laten kussen kan dat nu trouwens ook, want voor de tiende aflevering is Bart Peeters nog op zoek naar een onbekende kijker die zich graag eens het hof wil laten maken?

>> Mag ik u kussen? vanaf 9 februari elke dinsdag om 21.20 uur op Eén.