Wie is de West-Vlaamse kandidaat in nieuw seizoen van De Mol?

Het nieuwe seizoen speelt zich af in Zuid-Afrika, waar elf onbekende Vlamingen gedropt worden voor ongetwijfeld het spannendste avontuur van hun leven: De Mol. Eén van hen is Marzena Juzba, 28 lentes jong.

Marzena is de stiefdochter van Annicq Verschuere, schepen welzijn en ambtenaar van de burgerlijke stand in Avelgem. Hij is getrouwd met Joanna Juzba, die van Polen afkomstig is. Marzena heeft nog een zus Dominika, die twee jaar ouder is. Zij stond overigens in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ook op de lijst van de SP.A.

Ze volgde haar middelbare studies, Economie-Moderne Talen, in het Atheneum in Avelgem. In 2008 studeerde ze af en trok ze naar Gent, waar ze een bacheloropleiding Communicatie volgde aan de Artevelde Hogeschool. Om wat bij te verdienen werkte ze tijdens haar studies achter de bar van het Sandton Grand Hotel in Gent.

Marzena studeerde af in 2013, maar is in het Gentse blijven plakken. Vandaag woont ze in Sint-Amandsberg en is ze regioverantwoordelijke bij Coca Cola. Dat doet ze al sinds januari 2015. Daarvoor was ze korte tijd vertegenwoordiger voor Imagilights, een Deerlijks bedrijf dat draadloze verlichting ontwikkelt.

De hobby's en interesses van Marzena zijn het lezen van thrillers, sporten en het bekijken van films en series. Ze is naar eigen zeggen behulpzaam, maar ook koppig. Als lievelingsartiest gaf ze Johnny Cash op. Net zoals de andere kandidaten hult ze zich dezer dagen in stilzwijgen. Hoe ze het er vanaf brengt in Zuid-Afrika, zien we vanaf maandag in De Mol.

De Mol, vanaf maandag 6 februari om 20.35 uur op Vier.