West-Vlamingen over vijftig jaar 'Sgt. Pepper's Loneley Hearts Club Band' van The Beatles

Voor dit meesterwerk bivakkeerde The Fab Four, nadat ze besloten hadden om te stoppen met toeren, samen met hun producer George Martin van 6 december 1966 tot en met 3 april 1967 liefst zevenhonderd uur in de legendarische Abbey Road Studio's in Londen. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr maakten de plaat onder invloed van allerlei drugs, wat de inspiratie bij de geniale tandem Lennon-McCartney nog meer aanzwengelde. 'Sgt. Pepper's' geniet ook de status één van de eerste conceptalbums uit de rockgeschiedenis te zijn. Het is de eerste elpee met een gekleurde hoes die openklapt en met teksten op de achterzijde.

