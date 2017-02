West-Vlaamse duivenmelkers massaal aanwezig op beurs Fugare in Kortrijk

Vooral de West-Vlaamse aanwezigheid op Fugare is opvallend. Een absolute ster aan het firmament in de Belgische duivensport is West-Vlaming Gino Clicque uit Wevelgem. De wonderman die met zijn Piraat en Super Prince een gouden basis legde voor zijn huidig bedrijf. "Voor ons is het een thuismatch", lacht topliefhebber Gino Clicque die van zijn hobby zijn beroep maakte en reeds talrijke wedstrijden won met zijn duiven, "Via mijn vader kwam ik in het jaar 1972 in contact met de sport. Zes jaar later overleed mijn vader echter, maar...