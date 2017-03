Wereldbekend kunstwerk 'Inflatable Refugee' te zien op kunstenfestival The Crystal Ship

Het Antwerpse kunstenaarscollectief Schellekens & Peleman haalde in 2015 het wereldnieuws met hun gigantische opblaasbare vluchtelingfiguur. Nu duikt het werk opnieuw op tijdens kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende in de paasvakantie. Het kunstwerk is tijdens het festival op verschillende locaties te bewonderen van de haven tot de fontein vlak voor het Kursaal.

Curator Bjorn Van Poucke is zeer enthousiast: 'Public art is één van de weinige stromingen in de hedendaagse kunst waarin vaak een politieke of maatschappelijke boodschap schuilt. Het werk van Schellekens & Peleman is hier een goed voorbeeld van. De surrealistische installatie neemt de toeschouwer mee in de reis die vluchtelingen maken naar een nieuwe bestemming. Het kunstwerk stemt tot nadenken en inspireert de dialoog'.

Inflatable Refugee' van kunstenaarscollectief Schellekens & Peleman is een iconische 6 meter hoge opblaasbare figuur die een zittende vluchteling voorstelt. Schellekens & Peleman kozen er bewust voor om de 'Inflatable Refugee' uit te vergroten tot gigantische proporties. Het maakt de vluchteling groot genoeg om tot ver voorbij de horizon te kijken, niet gehinderd door (ontbrekende) documenten of grenzen. Zijn grootte vertelt iets over hoe het Westen naar hem kijkt. Vertegenwoordigt hij een grote opportuniteit of net een groot probleem?

Schellekens & Peleman kozen ervoor om deze figuur te maken uit hetzelfde materiaal als de boten die door mensensmokkelaars gebruikt worden om de overtocht te maken. Het is te broos om de zeeën te trotseren, waardoor het de figuur een extra kwetsbaarheid geeft.