"We zijn net opgestart en het is al drummen geblazen"

Van in hun jeugd al waren Tine Blondeel en Stijn Verdonckt erg geëngageerde mensen. Tine volgde muziekschool en was nauw betrokken bij de jeugdbeweging (Scouts). Stijn liep vanaf zijn zevende muziekschool aan het Kortrijkse conservatorium en dat bracht hem een eeuwigdurende passie voor muziek bij. "Ik studeerde bio-ingenieur in Gent en in mijn vrije tijd was ik actief als gitarist in een amateurbandje en componeerde ik ook zelf wat muziek."

...