Vrijdag ligt de STUNTKRANT van KW over TAZ in de Oostendse winkels

Een hele week resideerde de redactie van De Zeewacht in De Grote Post voor een speciale stuntkrant over en rond TAZ. Onder het gasthoofdredacteurschap van Tine Wyns en Martin Heylen werden 24 pagina's exclusieve Oostendse content klaargestoomd.

Centraal in deze unieke krant staan zeven dubbelinterviews waarin de redactie theatermakers samenbracht met markante figuren uit Oostende. Burgemeester Johan Vande Lanotte praatte met curator Dirk Pauwels, maar er bloeiden ook boeiende babbels uit gesprekken tussen visverkoopster Dini Bogaert & actrice Mieke Dobbels en uit een babbel met Lili Chong en acteur Geert Belpaeme. Choreografe Lisbeth Gruwez analyseerde samen met Martin Heylen videobeelden van KVO op hun artistieke aspecten en omdat de liefde tussen Oostende en TAZ in onze stuntkrant centraal staat, lieten we al onze geïnterviewden elkaar innig kussen en knuffelen. Het bleek ook meteen goed voor enkele opmerkelijke foto's.

Dit alles resulteerde bovenal in een straffe krant waar we best trots op zijn. Vanaf vrijdag overal in Oostende verkrijgbaar!