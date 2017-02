Vier nieuwe acteurs bij De Lanteern in Kachtem

Frank Van Brabandt is de oudste debutant, maar dan wel met een pak ervaring. De 64-jarige Frank is sinds elf jaar Izegemnaar en was beroepshalve stadsbediende in Brugge. "Van mijn vijftiende tot mijn dertigste speelde ik toneel bij de Gulden Kamer in Brugge en een paar andere verenigingen", weet Frank. "Dan ben ik enkele jaren gestopt en toen ik met pensioen ging heb ik de draad weer opgenomen, waaronder laatst bij de Gregoriusgilde Wevelgem. Door ziekte van een van de acteurs belandde ik toevallig bij De Lanteern. Voorzitter Jacques Denijs vroeg me om hem te vervang...