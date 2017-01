VIDEO 'Wieder', de nieuwste van Brihang, is er weer helemaal 'boenk' op

Boudy Verleye, begenadigd rijmpoëet uit Knokke, strikte voor de bijhorende videoclip mooi Vlaams acteervolk: we zien onder andere Jeroen Perceval en Marijke Pinoy in deze video. Het is meteen ook zijn verse single uit zijn album 'zolangmogelijk'.