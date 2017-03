VIDEO West-Vlamingen schitteren straks in Topservice op Eén

In 'Topservice' geven verschillende vakmensen, die actief zijn in de (internationale) luxeservice, ons een blik achter de schermen van de happy few. Negen weken lang nemen uiteenlopende persoonlijkheden de kijker mee op sleeptouw en tonen ze openhartig de ups, maar ook de downs van een leven in dienst van de allerrijksten. Eén voor één hebben ze zich keihard naar de top geknokt, met vallen en opstaan en vooral met toewijding en passie. Ze ervaren hun job eerder als een drug of als een roeping en alleen het beste is goed genoeg. Ook al moeten ze daarvoor zelf veel opofferen.

Tomas De Bruyne uit Ruddervoorde bijvoorbeeld leerde via zijn ex de liefde voor bloemen kennen en is nu al enkele jaren een internationale topdesigner op dat vlak. Hij geeft les en neemt een handvol projecten aan per jaar, die tot de verbeelding spreken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een cocktailfeestje met 700.000 bloemen? In de kunstwereld is Frederik Cnockaert, een notoir kunstrestaurateur uit Wervik, ook een bekende naam. "Kunst is de rode draad doorheen mijn leven, ik heb telkens een relatie met het werk dat ik restaureer. Ik heb natuurlijk ook relaties gehad met vrouwen, maar kunst komt op de eerste plaats. Misschien daarom dat ik nog vrijgezel ben..."

Uitkijken wordt het ook naar Dominique Vindevogel, die zichzelf profileert als flying tailor, vliegende kleermaker zeg maar. Hij groeide op in een ambitieus gezin in het Kortrijkse, met een oogchirurg als vader en een moeder die in de mode actief is. In de jaren '90 kocht hij het bedrijf Butch Tailor, waarvan hij nu CEO is en dat hij samen met zijn vrouw runt. Hij vliegt de wereld af om zelf zijn klanten op te meten en hen een op maat gemaakt pak af te leveren. Die persoonlijke service maakt hem bijzonder populair bij zijn klanten. Hij gebruikt voor de maatpakken de meest exclusieve stoffen en werkt alles tot in de details af.

Verder zien we ook nog Inge Demyttenaere opduiken. Zij verkocht in 1990 haar huis in Knokke en emigreerde naar de Dominicaanse Republiek. Nu woont ze daar in het meest exclusieve resort van het land in La Romana. Ze heeft er een succesvolle zaak als zelfstandig makelaar, gespecialiseerd in luxevilla's.

Ook een straf verhaal is dat van Sofia Vandaele (foto), die naar eigen zeggen commerce en service in haar bloed heeft. Ze stond aan het hoofd van chique hotels in Londen en New York. Momenteel is ze general manager van het prachtige viersterrenhotel Hilton Paris Opera. Haar roots liggen in Beveren bij Roeselare, waar haar ouders een horecazaak hadden.

Een ander mooi verhaal vinden we bij Vincent Vermeulen (foto rechts), de oprichter en directeur van de School for Butlers & Hospitality, die hij samen met zijn vrouw runt in Hertsberge bij Oostkamp. De cameraploeg volgt ook één Rinus Willems, van zijn leerlingen die aan een loodzware cursus van acht weken start.

Topservice is vanaf maandag 27 maart te zien op Eén.