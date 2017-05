VIDEO Warhaus lanceert nieuw nummer uit in aanloop naar drukke festivalzomer

We Fucked A Flame Into Being, het debuutalbum van Warhaus, het soloproject van Maarten Devoldere van Balthazar, werd enthousiast onthaald en nu is er zelfs al een gloednieuw nummer. Wouter Bouvijn zorgde voor de videoclip.

Het is een smaakmaker voor een drukke festivalzomer, met optredens in onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje. In eigen land speelt Warhaus op Rock Werchter (30/06), Les Ardentes (08/07), Cactus (09/07), Dour (14/07), Rock Herk, M-idzomer (27/07) en Dranouter (05/08).

18 Tivolivredenburg (Pandora), Utrecht, Netherlands

