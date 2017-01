VIDEO Wannes van Het Zesde Metaal haalt (nog eens) zijn beste Engels boven in functie van de MIA's

Veel kans dat Bazart op 2 februari dé grote overwinnaar wordt op de show van de MIA's, maar niettemin hebben ook de West-Vlamingen aardig wat in de pap te brokkelen. Met op kop Het Zesde Metaal, dat in vier categorieën kan meestrijden voor een award. WarHaus en Goose zijn twee van de vier kanshebbers bij 'alternative', Compact Disk Dummies heeft één kans op vier bij 'beste dance' en WarHaus van Maarten Devoldere wordt misschien wel de strafste doorbraak. Goose en Het Zesde Metaal vormen de helft van de genomineerden bij 'beste groep', en Ertebrekers en alweer Het Zesde Metaal idem dito bij 'beste Nederlandstalige act'. Ook bij 'Vlaams populair' maakt onze provincie kans via Laura Lynn en Niels Destadsbader. Zij moeten allemaal hopen op veel stemmen vanuit het publiek. Wannes Cappelle doet bij deze alvast een oproep naar zijn achterban.

Het is dan weer de jury die beslist over het andere luik van de categorieën. Ertebrekers, Het Zesde Metaal en WarHaus moeten het opnemen tegen Bazart voor de prijs van 'Album van het Jaar', terwijl SX een gooi kan doen naar de award voor beste artwork. Wannes Cappelle zou ongetwijfeld blij zijn als hij de award voor beste auteur/componist kan binnenhalen, en Goose mag zeker hopen op victorie in de categorie van beste live-act. Tot slot kan Compact Disk Dummies nog een prijsje pakken voor de videoclip van single 'Silver'.

Stemmen kan via de website van de MIA's.

(FJA)