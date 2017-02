VIDEO Vlogger raakt Tielt niet meer binnen door... muur rond de stad

Bart Meese maakt regelmatig video's die hij op zijn kanaal op YouTube zet. Zijn nieuwste vlog begint met de melding dat hij op ski-uitstap trok en nu terugkeert naar hometown Tielt. Alleen... als hij via landelijke wegen via de Poelberg rijdt, merkt hij plots op dat er 'Trump style' een muur rond Tielt is opgetrokken. De robuuste muur omvat de hele stadskern en online stelt de vlogger vast dat de burgemeester het omstreden bouwwerk goedkeurde. Allemaal met een korreltje zout te pakken natuurlijk, ook in Tielt zijn ze niet vreemd van een beetje satire.

De aandachtige kijker zal ook opmerken dat Bart op een bepaald moment lijkt te bellen terwijl hij achter het stuur zit, maar wie een digitale muur kan optrekken, kan natuurlijk net zo goed een overtreding ensceneren met wat digitale effectjes. Neen?

(FV)