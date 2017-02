VIDEO Tiny Legs Tim gaat op vierde album op zoek naar de essentie

Tiny Legs Tim mag dan wel uit Westouter komen, zijn muziek is allerminst vastgeklit in de Vlaamse klei en klinkt behoorlijk internationaal. Tim maakt authentieke, met één micro opgenomen muziek. Hij speelde in het verleden al in het voorprogramma van onder meer Pete Doherty en Richard Thompson. Intussen is Tiny Legs Tim één van de belangrijkste namen in de actuele Belgische roots scene. Na zijn succesvolle studio-album 'Stepping Up' (2015) gaat Tiny Legs Tim nu back to basics op zijn vierde plaat 'Melodium Rag'.

'Melodium Rag' is een stripped down album waarop Tim, gewapend met een akoestische Martin 017 gitaar uit 1943, op zoek gaat naar de essentie. Steven Troch (mondharmonica) voegt spaarzame accenten toe, schept functionele sfeer en schittert op de juiste momenten. Melodium Rag' is rechtstreeks geregistreerd op tape en volledig opgenomen met één micro: een Ribbon Melodium uit de jaren vijftig, een type waar Edith Piaff & Django Reinhardt destijds ook gebruik van maakten. Tijdens de opnames kwam er geen computer aan te pas.

De artiest laat zich inspireren door akoestische duo's als Sonny Terry & Brownie Mcghee, Mississippi Fred Mcdowell & Johnny Woods maar heeft vooral meer dan ooit zijn eigen stem gevonden met een verfrissende mix van fingerpicking, Delta blues, shuffles, country, folk en rag time.

Het album 'Melodium Rag' verscheen op 3 februari via Sing My Title/N.E.W.S. Maandagavond speelde Tiny Legs Tim in de Banana Peel Blues Club in Ruiselede, de release tour loodst de muzikant ook nog naar de AB in Brussel (08/02), De Leest in Izegem (15/02), het Dranouter Centrum in Heuvelland (18/02), De Knocke in Nieuwkapelle bij Diksmuide (11/03), CC Zomerloos in Gistel (26/03) en Trefpunt in Gent (31/03)